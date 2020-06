BoJo mette il turbo, il piano post-Covid è “investimenti”

“Costruire, costruire, costruire”: il premier britannico Boris Johnson annuncera’ la prossima settimana il piano di rilancio economico per il Regno Unito post-Covid: vuole mettere il turbo alla ripresa con un vasto programma di progetti infrastrutturali, costruzione di case e investimenti in scienza e tecnologia. Dopo un “decennio di austerità”, la Gran Bretagna – dovrebbe dire il premier – dovrà assistere a un “decennio di investimenti”; e chiarirà che coloro che hanno sostenuto il peso dell’austerity, frutto di governi troppo timidi, non dovranno far fronte al peso della ricaduta della crisi di Covid-19.

Il piano, che il suo principale consigliere Dominic Cummings ha descritto come straordinario,

