Bolelli-Vavassori contro Heliovaara-Patten: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – In attesa di Jannik Sinner, l’Italia si prepara a un’altra finale agli Australian Open 2025. Oggi, sabato 25 gennaio, va in scena la finale del tabellone di doppio maschile, dove Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfideranno la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten. Per i due azzurri si tratta della seconda finale consecutiva raggiunta a Melbourne, solo che stavolta sperano di riuscire ad alzare il trofeo.

Bolelli e Vavassori sfideranno Heliovaara e Patten oggi, sabato 25 gennaio, con il match che sarà il secondo della giornata a partire dalle 9.30 ora italiana. La partita si giocherà quindi dopo la finale del tabellone femminile. Le due coppie si sono affrontate in due occasioni, con i precedenti che sono in perfetta parità con una vittoria a testa.

Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten sarà trasmessa da Eurosport. Tutte le partite del torneo verranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport 1 Hd ed Eurosport 2 Hd, con diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn.