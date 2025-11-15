sabato, 15 Novembre , 25
Bolelli-Vavassori, oggi semifinale del doppio alle Atp Finals. Orario e dove vederla

Bolelli-Vavassori, oggi semifinale del doppio alle Atp Finals. Orario e dove vederla

Bolelli-Vavassori, oggi semifinale del doppio alle Atp Finals. Orario e dove vederla
(Adnkronos) – Tornano in campo Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Atp Finals. Oggi, sabato 15 novembre, la coppia azzurra è impegnata nella semifinale del Torneo dei maestri contro Harri Heliovaara ed Henry Patten. Chi vince strappa un posto nella finale di domani a Torino. Ecco orario, precedenti e dove vederla in tv e streaming. 

Il match tra Bolelli-Vavassori ed Heliovaara-Patten inizierà non prima delle 12. Sono tre le sfide precedenti tra le coppie, con gli azzurri sotto 2-1.  

Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. 

