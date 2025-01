“Bolgheri. Le persone dietro il vino”: un libro su un successo enologico

Attraverso i profili dei suoi protagonisti a cura di Luciano Tirinannzi

Milano, 12 gen. (askanews) – “Bolgheri. Le persone dietro il vino. Storia e segreti di un successo italiano” è un libro che racconta un grande e suggestivo successo enologico italiano, attraverso i profili dei suoi protagonisti. Piccoli vignaioli, importanti imprenditori, celebri maison e famiglie storiche che in questo fortunato lembo della provincia di Livorno sono nati o ci si sono stabiliti.

Un volume di 230 pagine a cura di Luciano Tirinannzi che raccoglie i volti, le storie e le voci di coloro con lungimiranza, visione e passione compongono questo meraviglioso puzzle che ha preso vita a Castagneto Carducci e che racconta le 70 Cantine che coltivano i 1.370 ettari di questa celebre Doc. Perché Bolgheri non è solo il Sassicaia, che continua però ad essere il suo vino simbolo e uno dei più celebrati nel mondo.

Edito da Paesi Edizioni e realizzato con il patrocinio del Consorzio per la Tutela dei vini Doc Bolgheri e Doc Bolgheri Sassicaia, il libro è arricchito dall’introduzione del giornalista Ernesto Gentili (curatore della Guida I Vini d’Italia de L’Espresso) e da un contributo di Albiera Antinori, presidente della Marchesi Antinori e del Consorzio. “Un quadro basato sulla storia delle persone più che sulla composizione dei terreni o sulla marca delle barriques presenti in cantina” scrive Gentili, parlando di “un’immagine viva e attenta, calata nel mondo reale e non condizionata da stelle, ‘bicchieri’, voti in centesimi o nomi dei consulenti”.

“Bolgheri. Le persone dietro il vino”, che raccoglie 44 interviste ed è completato con circa 120 fotografie storiche, oltre 300 etichette di vini e la mappa completa del territorio, è suddiviso in capitoli per ciascuna delle aziende e dei marchi che compongono la Doc. Leggerlo aiuta a capire un fenomeno enologico e a comprendere come le scelte industriali e ambientali possano incidere felicemente nella vita economica e sociale di un territorio.