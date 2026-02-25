Bollette, Benazzi (Assocompara): Più ricorso a offerte fisse

“Benefici concreti per i clienti”

Roma, 25 feb. (askanews) – Assocompara aiuta i consumatori a orientarsi nella comparazione dei prezzi, in un settore come quello dell’energia dove le condizioni contrattuali sono spesso complesse da comprendere . Lo ha detto Paolo Benazzi, portavoce di Assocompara, intervenendo a Largo Chigi, format di Urania News. Benazzi ha spiegato che sull’attuale Decreto Bollette l’associazione guarda con particolare attenzione alle misure dedicate alle famiglie, mentre valuta positivamente la parte strutturale del provvedimento. Si conferma l’impegno a sostenere i consumatori e questo è un elemento condivisibile . Quanto al mercato libero, ha osservato che oggi si registra una domanda meno intensa rispetto ai picchi del recente passato, legati a fattori contingenti. Resta però un mercato in buona salute. Molti operatori stanno tornando a proporre offerte a prezzo fisso, con la possibilità di bloccare la tariffa per due o tre anni, spesso a valori molto vicini o persino inferiori ai prezzi all’ingrosso . Secondo Benazzi, nonostante il differenziale strutturale che vede i prezzi italiani più elevati rispetto ad altri Paesi europei, il consumatore può ottenere vantaggi concreti se acquisisce maggiore consapevolezza nella valutazione delle proprie tariffe e delle condizioni contrattuali.