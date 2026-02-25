mercoledì, 25 Febbraio , 26

Omicidio Sharon Verzeni, Sangare condannato all’ergastolo

(Adnkronos) - La Corte d'Assise di Bergamo, presieduta...

Roma, carta d’identità elettronica: nuovo open day 28 febbraio e 1° marzo

(Adnkronos) - Gli Open Day dedicati alla Carta...

Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: “Ho deciso io, non c’era alchimia”

(Adnkronos) - Chiello chiude il caso Morgan. "Lui...

Sanremo, Selvaggia Lucarelli ‘boccia’ Can Yaman: “Maschio muscoloso e poi?”

(Adnkronos) - Selvaggia Lucarelli 'boccia' Can Yaman. La...
HomeVideo NewsBollette, Benazzi (Assocompara): Più ricorso a offerte fisse
bollette,-benazzi-(assocompara):-piu-ricorso-a-offerte-fisse
Bollette, Benazzi (Assocompara): Più ricorso a offerte fisse
Video News

Bollette, Benazzi (Assocompara): Più ricorso a offerte fisse

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

“Benefici concreti per i clienti”

Roma, 25 feb. (askanews) – Assocompara aiuta i consumatori a orientarsi nella comparazione dei prezzi, in un settore come quello dell’energia dove le condizioni contrattuali sono spesso complesse da comprendere . Lo ha detto Paolo Benazzi, portavoce di Assocompara, intervenendo a Largo Chigi, format di Urania News. Benazzi ha spiegato che sull’attuale Decreto Bollette l’associazione guarda con particolare attenzione alle misure dedicate alle famiglie, mentre valuta positivamente la parte strutturale del provvedimento. Si conferma l’impegno a sostenere i consumatori e questo è un elemento condivisibile . Quanto al mercato libero, ha osservato che oggi si registra una domanda meno intensa rispetto ai picchi del recente passato, legati a fattori contingenti. Resta però un mercato in buona salute. Molti operatori stanno tornando a proporre offerte a prezzo fisso, con la possibilità di bloccare la tariffa per due o tre anni, spesso a valori molto vicini o persino inferiori ai prezzi all’ingrosso . Secondo Benazzi, nonostante il differenziale strutturale che vede i prezzi italiani più elevati rispetto ad altri Paesi europei, il consumatore può ottenere vantaggi concreti se acquisisce maggiore consapevolezza nella valutazione delle proprie tariffe e delle condizioni contrattuali.

Previous article
Bollette, Barabotti: risparmi miliardari per famiglie e imprese
Next article
Poste Italiane a Sanremo, il progetto Polis porta il co-working

POST RECENTI

Video News

Sanremo, Bambole di Pezza, video virale di un attacco sul femminismo

"Noi vogliamo parità ovunque, non solo in casa"Sanremo, 25 feb. (askanews) - Sta facendo rapidamente il giro dei social un video che ritrae Le Bambole...
Video News

La connessione allunga la vita, l’evoluzione dello spot Tim

Lanciato a Sanremo, tra progetti musica-IA e sostenibilitàSanremo, 25 feb. (askanews) - All'apparenza un revival: Massimo Lopez e lo spot anni '90 della "telefonata che...
Video News

Accresce, costruire una comunità educante a Cagliari

Rafforzare legame scuola, famiglia e territorioRoma, 25 feb. (askanews) - Il progetto Accresce, attivo nel quartiere Marina di Cagliari, ha l'obiettivo di creare una comunità...
Video News

Sanremo, Eddie Brock in campo col suo team per una sfida a calcetto

Come quando ha scoperto di essere tra i Big del FestivalSanremo, 25 feb. (askanews) - Dal palco al rettangolo di gioco, Eddie Brock dopo aver...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.