Bollette, Giorgetti: “Il calo nei costi sarà significativo, chi non consuma troppo sarà premiato”

ROMA – Ieri il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva annunciato un calo del 40% del costo del gas nelle bollette a partire dal mese di febbraio. Giorgetti, che ieri aveva parlato a margine di un evento elettorale della Lega per sostenere il governatore lombardo Attilio Fontana, oggi è tornato sull’argomento spiegando che il calo non sarà forse proprio del 40%, perchè i conti esatti li fa la società Arera. Il calo sarà in ogni caso “significativo”, dice oggi. Il meccanismo della riduzione dei costi che ha ipotizzato il governo e che Giorgetti ha spiegato ieri è legato al consumo di ogni famiglia, nell’ottica di premiare i cittadini virtuosi e attenti al risparmio. Ovvero: l’idea è che i consumi in linea con i precedenti vengano sottoposti a tariffe calmierate (Giorgetti ha parlato di prezzo ‘politico’), mentre chi consuma di più pagherà le eccdenze al costo di mercato (che ora è molto più alto rispetto al passato).

Per far fronte all’impennata dei costi del gas, il governo è già intervenuto, di recente, con una soluzione di emergenza: all’interno della legge di Bilancio, infatti, sono stati stanziati contro il caro energia circa 21 miliardi, soprattutto per i primi tre mesi del 2023.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento