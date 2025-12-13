bollette,-scornajenchi-(snam):-ecco-come-potranno-calare-i-prezzi

Roma, 13 dic. (askanews) – In Italia i prezzi delle bollette dell’energia scenderanno “se saremo in grado di diversificare e di guardare senza paura alle regole di sistema, che sono state definite trent’anni fa e che oggi, forse, non sono più attuali. E va dato merito a questo governo di aver posto al centro della discussione un ragionamento su queste regole”. Lo ha affermato l’amministatore delegato di Snam, Agostino Scornajenchi, intervendo ad un dibattito ad Atreju. Se così sarà “si” le bollette scenderanno, “altrimenti no”, ha avvertito.