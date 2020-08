Per una dozzina di casi si tratta di residenti rientrati dall’estero. I dati del capoluogo: in 4 giorni 37 positivi in più. Meta di Sorrento, sindaco impone mascherine in spiaggia e nega il mare dalle 20 alle 6

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Bollettino, oggi 35 nuovi contagi in Campania. Meta di Sorrento, il sindaco nega il mare dalle 20 alle 6 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento