Bologna, Bigon amaro: “Ibrahimovic? Comprendo la suggestione mediatica ma non è una possibilità”

Zlatan Ibrahimovic non vestirà la maglia del Bologna nella prossima stagione. A riportare la notizia è il direttore sportivo dei rossoblu Riccardo Bigon nel corso di un’intervista ai microfoni di Radio 1 nella quale ha per l’appunto parlato della possibilità di acquistare il centravanti svedese del Milan in vista del prossimo anno. “Ibrahimovic? Comprendo la suggestione mediatica, si tratta di un nome importantissimo e di alto livello. È normale che faccia rumore ma per noi non è una… continua a leggere sul sito di riferimento