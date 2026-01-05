bologna,-capotreno-ucciso-a-coltellate-vicino-alla-stazione

(Adnkronos) –

Omicidio a Bologna. Un capotreno 34enne di Trenitalia è stato trovato morto nell’area parcheggi riservata al personale dipendente della stazione ferroviaria: secondo quanto si apprende l’uomo sarebbe stato accoltellato all’addome. Al vaglio le telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni da parte degli uomini della polizia che, intervenuti insieme alla polfer, hanno avviato subito le ricerche dell’aggressore in fuga.

Matteo Salvini “è profondamente addolorato per la tragedia di Bologna, dove un capotreno è stato ucciso”. A quanto si legge in una nota, “il Vicepremier e ministro esprime affettuosa solidarietà alla famiglia della vittima e ai suoi colleghi, ed è in costante contatto con le Forze dell’Ordine che stanno indagando”. Salvini “conferma la propria determinazione per portare a 1.500 le donne e gli uomini in divisa di Fs Security per vigilare su treni e stazioni”.

“Un atto gravissimo, attendiamo di capire cosa sia avvenuto, ma intanto voglio esprimere la nostra vicinanza, in un momento così doloroso, ai familiari e ai colleghi del giovane capotreno trovato morto nei pressi del parcheggio del Piazzale Ovest della stazione”, dice il sindaco Matteo Lepore. “Confidiamo nel lavoro delle autorità inquirenti e offriamo la nostra massima disponibilità per quanto dovesse ritenersi utile alle indagini”.