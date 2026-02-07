sabato, 7 Febbraio , 26
bologna,-cavi-tranciati:-al-vaglio-della-procura-l’ipotesi-di-terrorismo
Bologna, cavi tranciati: al vaglio della Procura l’ipotesi di terrorismo

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 7 feb. (askanews) – E’ al vaglio degli inquirenti della Procura di Bologna la possibilità di procedere per l’accusa di terrorismo in relazione ai cavi tranciati vicino alla stazione del capoluogo emiliano ed all’ordigno ritrovato poco distante. All’attenzione dei magistrati, coordinati dal procuratore capo Paolo Guido, è stata già posta una prima informativa da parte della Polfer e della Digos della Polizia di Stato. Gli investigatori comunque stanno portando una serie di verifiche e controlli, specie nel recupero delle immagini di telecamere a circuito chiuso.

