Bologna, cavi tranciati vicino alla stazione: indagano Digos e Polfer

Roma, 7 feb. (askanews) – Non lontano dalla stazione ferroviaria di Bologna sono stati trovati dai cavi tranciati. Gli investigatori della Polfer e della Digos della Polizia di Stato hanno subito avviato le indagini. Al momento non ci sono rivendicazioni. Gli inquirenti non escludono che il fatto sia dovuto ad una azione anarchica.

Danneggiamenti si sono registrati anche sulla ordinaria Bologna-Padova, dove è stato trovato e rimosso un ordigno rudimentale su uno scambio e sulla Bologna-Ancona, a Pesaro, dove ha preso fuoco una cabina elettrica.

