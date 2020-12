Sinisa Mihajlovic è una furia. Nella conferenza stampa che ha anticipato Inter-Bologna, il tecnico aveva parlato di una talpa all’interno dello spogliatoio rossoblu che comunicava ai giornalisti le scelte tattiche del settore tecnico. “Com’è possibile che io cambio strategia e i giornali lo scrivono immediatamente? Forse qualcuno per mezzo voto in più viola la sacralità dello spogliatoio?” Il video in allegato non mente… Anche dopo la partita l’allenatore torna sul tema scottante. A chi gli ha chiesto se hanno trovato la talpa, Miha risponde: “No, altrimenti si sarebbe saputo. Perché sarebbe rimasto a casa, nascosto. Purtroppo stiamo ancora indagando, ma ogni giorno siamo più vicini a trovarla”.

[embedcontent src=”facebook” url=”https://www.facebook.com/122255794458186/posts/4184986071518451/”]

Clicca qui se vuoi restare sempre aggiornato

The post Bologna, c’è una talpa negli spogliatoi. Mihajlovic è una furia: “Se scopro chi è sono ca… suoi!” – VIDEO! appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento