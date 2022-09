Bologna, consigliere dem denuncia: “Insulti omofobi contro di me”

BOLOGNA – Nuovo episodio di omofobia a Bologna. A subirlo questa volta è il consigliere dem al Quartiere Borgo-Reno Mattia La Manna, che lo ha raccontato in prima persona stamattina sia all’assemblea dei giovani del partito convocata dalla segretaria Federica Mazzoni sia con un post su Facebook intitolato: “L’importanza di non rimanere in silenzio”.

“IERI SERA SOTTO CASA”

Il fatto, riferisce La Manna, è accaduto ieri sera. “Come spesso faccio- racconta- dopo cena scendo a fare due passi sotto casa, per ascoltare un po’ di musica e dar voce ai pensieri. Ad un certo punto, un gruppetto di ragazzi mi passa accanto. Senza che io abbia fatto nulla, mi iniziano ad apostrofare con parole come ‘froc*o, finocc*o, ricchion*’. Ero da solo, spaventato e profondamente a disagio. Sono andato via, senza rispondere. Fortunatamente il fatto è terminato lì, nessuna aggressione fisica. Sono rincasato sano e salvo”.

LA DENUNCIA

La Manna ha deciso comunque di denunciare pubblicamente l’accaduto. “Non per autocommiserazione. Non per vittimismo- precisa- ma avere il coraggio di parlare e di sfogare una rabbia e una profonda ferita è doveroso, soprattutto nei confronti di chi questa possibilità non la ha. La mole di affetto che ho ricevuto in questo momento mi commuove e mi fa credere che esista tanto bene, oltre il male che si manifesta in questi beceri avvenimenti violenti. Non siamo soli, e questo è fondamentale tenerlo a mente”.

LA VICINANZA DEL PD

La stessa Mazzoni e il segretario cittadino del Pd di Bologna, Enrico Di Stasi, “si sono sincerati di farmi sentire il loro affetto e la loro presenza- aggiunge il giovane consigliere dem- faccio di ciò che mi è successo una questione politica. Mi deve e ci deve spingere ad agire con ancora più decisione e convinzione per contrastare questo vento nero che soffia sul nostro Paese”.

