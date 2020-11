Bologna, Danilo: “Ci attende il Napoli, avversario difficile ma la vittoria sul Cagliari ci aiuterà”

Danilo Larangeira, difensore del Bologna, al termine della sfida di ieri contro il Cagliari, ha parlato del match della prossima settimana contro il Napoli.

La squadra di Mihajlovic ha ottenuto la prima vittoria dopo ben 3 sconfitte consecutive: “La vittoria era la cosa più importante e l’abbiamo portata a casa. Nell’intervallo il mister come sempre ci ha chiesto coraggio e di continuare a giocare da Bologna. La prestazione non ci è mai mancata, oggi finalmente è arrivato pure il risultato. Ora ci aspetta un avversario molto difficile come il Napoli ma sicuramente dopo aver battuto il Cagliari passeremo una settimana migliore. Oggi siamo migliorati anche dal punto di vista della comunicazione in campo, abbiamo ritrovato Musa che è un giocatore importante per noi e ora che si è sbloccato sarà ancora più un fattore”.