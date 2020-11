Bologna, Danilo: “Felici di aver battuto il Cagliari. Napoli? Avversario difficile”

Danilo Larangeira, difensore del Bologna, ha parlato a margine del match vinto contro il Cagliari tramite il sito ufficiale del club felsineo. Di seguito le sue parole.

Danilo: “Ora arriva il Napoli, ma Barrow si è sbloccato”

“La cosa più importante era portare a casa la vittoria e lo abbiamo fatto. Nell’intervallo il mister ci ha chiesto coraggio e di continuare a giocare come sappiamo fare: la prestazione non ci è mancata, oggi (ieri ndr.) finalmente è arrivato il risultato positivo. Ora ci aspetto un avversario molto difficile come il Napoli, ma siamo più sereni dopo aver battuto il Cagliari. Barrow? Giocatore molto importante per noi, siamo felici che si sia sbloccato”.

