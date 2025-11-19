mercoledì, 19 Novembre , 25
Bologna, due giovani evadono da Istituto penale per minorenni

Bologna, due giovani evadono da Istituto penale per minorenni

Bologna, due giovani evadono da Istituto penale per minorenni
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Due giovani sono evasi dall’Istituto penale per minorenni di Bologna dove erano detenuti. Da quanto si apprende uno sarebbe di nazionalità moldava e l’altro tunisina. E’ quanto fa sapere Francesco Borrelli, vicesegretario regionale del Sappe.  

“Non se ne può più di rincorrere gente che continua ad evadere dalle strutture penitenziarie, diventate ormai un colabrodo, dal punto di vista della sicurezza”, affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Francesco Campobasso, segretario nazionale. “Chiediamo di istituire una direzione generale presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con competenza anche sulla giustizia minorile, che si occupi della sicurezza di tutte le carceri italiane”.  

I due detenuti, non ancora maggiorenni, sono evasi nel tardo pomeriggio. Secondo quanto riferisce la Uilpa Polizia Penitenziaria, pare che abbiano sfruttato alcune impalcature per i lavori in corso nell’adiacente Tribunale per minorenni per scavalcare il cortile passeggi, dove si trovavano. Un’altra evasione con analoghe modalità si era registrata il 26 ottobre scorso, meno di un mese fa.  

