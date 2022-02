BOLOGNA – Un grosso incendio, con un’alta colonna di fumo, si sta sviluppando in zona Borgo Panigale, a Bologna. La zona è quella di viale De Gasperi, dietro il museo Ducati, dove si trovano un centro revisioni auto e un noto locale. Una nera colonna di fumo si scorge da lontano, da diverse zone della città.

Sul posto sono già presenti i Vigili del fuoco per cercare di domare l’incendio, assieme alle Forze dell’ordine. A quanto si apprende, a bruciare sarebbe stata un’officina situata in un complesso dove sono presenti altre piccole aziende, e non ci sarebbero vittime o feriti.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Bologna, grosso incendio a Borgo Panigale: fumo visibile da lontano proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento