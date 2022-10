Bologna, il diario web della Giunta: il mandato Lepore ‘day by day’

Prima il bilancio dei primi 100 giorni di mandato e oggi quello del primo anno. Ma da adesso in avanti la rendicontazione di quanto realizzato dalla Giunta di Matteo Lepore, sindaco di Bologna, sarà quotidiana: a scandire il lavoro dell’amministrazione sarà un sito ad hoc, presentato oggi da Lepore nella conferenza stampa sotto gli uffici di piazza Liber Paradisus.

LEPORE: VISIONE LUNGA DI FUTURO, MA DA COSTRUIRE GIORNO PER GIORNO

Bologna “è una città che deve avere una visione lunga di futuro ma che dobbiamo costruire giorno per giorno- afferma il sindaco- senza perdere la strada che abbiamo di fronte e gli obiettivi che ci vogliamo dare”. Sul sito, quindi, si troveranno “quotidianamente gli aggiornamenti sulle cose che facciamo. D’ora in poi- spiega Lepore- ci saranno dei post in cui indicheremo tutte le scelte e le realizzazioni”. Inoltre, “lavoreremo per informare i cittadini quotidianamente attraverso gli strumenti partecipativi che ci siamo dati”, aggiunge il sindaco.

UNA “LINEA DEL TEMPO” PER RACCONTARE I PROGETTI DEL 2021-2026

Nella home page viene spiegato che il nuovo sito, che rientra nel portale comunale Iperbole, metterà a disposizione dei cittadini “una linea del tempo per raccontare i progetti realizzati durante il mandato 2021-2026 giorno per giorno, non solo alla fine dei cinque anni”. Il sito (www.comune.bologna.it/mandato-2021-2026) ospita anche il programma di mandato e la possibilità di procedere con una “navigazione per aree tematiche di quanto realizzato”.

