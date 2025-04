bologna-inter-1-0,-orsolini-stende-i-nerazzurri:-lotta-scudetto-riaperta

(Adnkronos) –

Stop scudetto per l’Inter. I nerazzurri perdono 1-0 a Bologna, arrendendosi in pieno recupero. Al Dall’Ara oggi, domenica 20 aprile, la sfida valida per la 33esima giornata di Serie A viene decisa, al 94′, da un bel gol di Riccardo Orsolini. Questo risultato riapre tutto nella lotta scudetto e in quella per la Champions League: l’Inter viene agganciata in testa alla classifica dal Napoli a 71 punti, mentre il Bologna sale a 60 e si prende, in attesa della Juventus, il quarto posto in classifica, portandosi anche a una sola lunghezza dalla terza posizione occupata dall’Atalanta.

Partita equilibrata e intensa fin dai primi minuti al Dall’Ara. Il Bologna cerca di far girare rapidamente il pallone per stanare l’Inter, abile a difendersi e ripartire in contropiede sfruttando la difesa altissima dei rossoblù. La costante proiezione offensiva della squadra di Italiano, alla ricerca del recupero alto del pallone, apre varchi interessanti per la coppia d’attacco Lautaro Martinez-Correa, scelto come sostituto dell’infortunato Thuram. La prima grande occasione del match però ce l’ha il Bologna: al 28′ Ndoye sfonda sulla sinistra e mette a rimorchio per Dallinga, che calcia a botta sicura ma viene murato dall’intervento provvidenziale di Pavard. La risposta nerazzurra è affidata, due minuti dopo, a Carlos Augusto, che riceve da Barella ma non riesce a trovare compagni in area da ottima posizione.

La ripresa di apre con un’occasione per il Bologna, che al 55′ ci prova con la conclusione da fuori di Miranda, larga di poco. In campo aumenta il nervosismo, e così tra le due panchine. Il vice di Simone Inzaghi Farris si lamenta con il quarto uomo, atteggiamento che non è piaciuto a Italiano. Ne nasce un acceso battibecco che porta l’arbitro ad espellere entrambi. La partita si fa sempre più fisica e bloccata, con le occasioni che latitano. Forcing Inter nel finale: all 84′ Lautaro colpisce il palo da ottima posizione, ma l’arbitro fischia fallo sul portiere. In pieno recupero, ecco il gol del Bologna firmato da Riccardo Orsolini, che al 94′ fa esplodere il Dall’Ara. Termina quindi 1-0.