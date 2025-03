Bologna-Lazio 5-0, Italiano travolge Baroni e sogna la Champions

(Adnkronos) – Il Bologna travolge la Lazio e si prende, momentaneamente, il quarto posto. Nella 29esima giornata di Serie A, i rossoblù battono 4-0 i biancocelesti al Dall’Ara in un vero e proprio scontro diretto Champions, grazie alle reti di Jens Odgaard el primo tempo, al 16′, e di Riccardo Orsolini e Dan Ndoye a inizio ripresa, rispettivamente al minuto 48 e 49. Nel finale i timbri di Santiago Castro al 75′ e di Giovanni Fabbian, che cala la manita all’84’.

Partita senza storia dominata dagli uomini di Italiano, con quelli di Baroni in evidente difficoltà fisica dopo le fatiche europee e praticamente mai in partita. Unico squillo biancoceleste il palo di Zaccagni a metà del secondo tempo, mentre Skorupski in pieno recupero nega il gol della bandiera a Rovella. Con questa vittoria il Bologna sale dunque al quarto posto a quota 53 punti superando proprio la Lazio, ferma a 51, e in attesa della Juventus, ora a -1 e impegnata alle 18 contro la Fiorentina.