Bologna, Mihajlovic in conferenza: “Meritavo l’espulsione. Gara equilibrata, noi superiori negli ultimi venti minuti”

Sinisa Mihajlovic. tecnico del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. L’allenatore ha commentato la sconfitta dei felsinei contro il Napoli in campionato.

Bologna, Mihajlovic in conferenza

“E’ stata una partita abbastanza equilibrata. Abbiamo creato di meno, ma allo stesso tempo abbiamo sofferto di meno in difesa. La prestazione c’è stata, negli ultimi venti minuti siamo stati superiori e potevamo anche pareggiare. Io meritavo l’espulsione, ringrazio il quarto uomo per la comprensione. Oggi finalmente un arbitro è andato a rivedere al VAR un suo errore. Dominguez oggi ha fatto quello che gli ho chiesto. Alla fine ho messo dentro Svanberg che è stato altrettanto bravo. Alla fine è stata brava tutta la squadra Dispiace per Danilo che è stato sempre impeccabile ma ha sbagliato sul gol”.

