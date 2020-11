Bologna, Mihajlovic prepara la sfida al Napoli: possibile replica della tattica-Sassuolo

L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, non avendo impegni infrasettimanali, in questa settimana sta preparando la sfida contro il Napoli di domenica prossima. L’appuntamento è alle 18 al “Dall’Ara”.

Bologna, Mihajlovic prepara la sfida al Napoli

La tattica che il tecnico felsineo vorrebbe ripetere è quella adottata dal Sassuolo domenica scorsa per battere gli azzurri, come riportato quest’oggi dal Corriere dello Sport. “Niente campo alle spalle, il Napoli attacca molto la profondità non lasciamogli campo con i nostri difensori”, ha spiegato l’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi. Possibile che i felsinei facciano lo stesso, anche se c’è da dire che il Bologna non è il Sassuolo. Basti pensare alla statistica-record delle 39 partite consecutive con almeno un gol incassato da parte dei rossoblu. Sarà molto difficile replicare questa tattica, anche perché il Bologna non si è mai snaturato, facendo la fase difensiva con tre calciatori.

