Oggi alle 18.00 il Napoli scenderà in campo allo stadio Renato Dall’Ara per sfidare il Bologna, il match sarà valido per la settimana giornata di Serie A. La gara sarà arbitrata dal direttore di gara Fabrizio Pasqua appartenente alle sezione di Tivoli.

Bologna-Napoli, i precedenti dell’arbitro Pasqua con gli azzurri

Fabrizio Pasqua sarà il direttore di gara di Bologna-Napoli. L’arbitro ha ben cinque precedenti con i partenopei:

Napoli-Genoa 1-0 del 18 marzo 2018

Napoli-Genoa 1-1 del 7 aprile del 2019

Napoli-Bologna 1-2 del 1 dicembre 2019

Napoli-Fiorentina 0-2 del 18 gennaio 2020

Verona-Napoli 0-2 del 23 giugno 2020

LEGGI ANCHE –> BOLOGNA-NAPOLI: LA DESIGNAZIONE ARBITRALE COMPLETA

The post Bologna-Napoli, arbitra Pasqua: i precedenti con i partenopei appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento