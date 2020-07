Bologna-Napoli, brivido per gli azzurri: Mbaye fa l’1-1 ma è fuorigioco

Arriva la risposta del Bologna al gol di Kostas Manolas con la testata vincente di Ibrahima Mbaye. Il Napoli però può fare un sospiro di sollievo perché il gol del senegalese viene annullato per fuorigioco.

Bologna-Napoli, gol di Mbaye: rete annullata per fuorigioco

Il terzino del Bologna, Ibrahima Mbaye, riesce a trovare la rete dell’1-1 sul Napoli. Da corner viene servito Rodrigo Palacio che mette in mezzo, il difensore rossoblù trova la testata vincente che trafigge Alex Meret. Il guardalinee però alza la bandierina per fuorigioco: la posizione di offside viene confermata al VAR. Soltanto brividi per i partenopei.

