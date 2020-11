Bologna-Napoli, la sblocca Victor Osimhen: è 0-1! | VIDEO

Il Napoli riesce a sbloccare il match contro il Bologna, gara valida per la settimana giornata di Serie A. Gli azzurri la sbloccano dopo 23 minuti grazie alla rete di Victor Osimhen.

Bologna-Napoli, la sblocca Victor Osimhen!

Servono 23 minuti al Napoli per sbloccare il match contro il Bologna e lo fa con Victor Osimhen. La magia però arriva da Hirving Lozano che raccoglie un brutto disimpegno dei rossoblu, salta Denswil con un pallonetto e mette un cross sul secondo palo. Lì il nigeriano è pronto, sale in cielo e batte Skorupsi: è 1-0 per gli azzurri.

