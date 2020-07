Bologna-Napoli, le pagelle degli azzurri: Politano ritrovato! Male Milik

Bologna e Napoli si affrontano per la giornata numero 33 del campionato italiano di Serie A. Ecco le pagelle di 90min Italia agli azzurri. Meret 6: Sicuro nelle uscite, non deve compiere interventi particolarmente complicati nel corso della partita. Incolpevole in occasione del goal. Hysaj 6: Schierato a sinistra, posizione che l’albanese non gradisce particolarmente, il terzino gioca una gara onesta. Di Lorenzo 6: La catena di destra è quella che funziona meglio nel Napoli in fase offensiva…. continua a leggere sul sito di riferimento