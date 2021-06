Bologna, oggi le primarie per scegliere il candidato sindaco di centrosinistra: è sfida Lepore-Conti

BOLOGNA – Sono aperti dalle ore 8 alle 21 i seggi delle primarie per scegliere il candidato sindaco di centrosinistra alle elezioni comunali di Bologna in programma in autunno. I cittadini potranno scegliere tra Matteo Lepore, assessore alla Cultura, Sport, Turismo e Immaginazione civica nella giunta uscente guidata da Virginio Merola, e Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro di Savena fuoriuscita dal Pd per iscriversi a Italia Viva. Le operazioni di voto sono aperte anche a chi ha compiuto 16 anni e agli stranieri residenti nel Comune di Bologna. Ai seggi occorre mostrare un documento d’identità, la tessera elettorale e pagare un contributo di due euro. È possibile anche votare online, ma solo per chi si è pre-registrato entro giovedì 17. Dopo le 21 inizieranno gli scrutini.

