Bologna, parla Sabatini: “Temo molto il Napoli, ma siamo arrabbiati! Su Gattuso…”

Walter Sabatini, dirigente del Bologna, è intervenuto in esclusiva a Kiss Kiss Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni rese ai colleghi della nota emittente radiofonica: “Il Bologna sarà arrabbiato dopo la sconfitta di Cagliari. Il Napoli lo temo molto, non aveva bisogno della componente emotiva per far paura. Il Napoli ha il dovere di raggiungere il quarto posto in classifica per la Champions“.

Bologna, parla il dirigente Sabatini

Sabatini ha voluto parlare anche di Gennaro Gattuso, un uomo che conosce da quando lo acquistò ai tempi del Perugia, praticamente all’inizio della carriera da calciatore dell’attuale tecnico del Napoli:

“Gattuso? Non mi stancherò mai di dire che Gattuso l’ho preso io a 17 anni, a Perugia, e per lui ho un affetto particolare. Gattuso purtroppo non ha avuto fortuna con tutti quegli infortuni e assenti. Il calcio purtroppo senza fortuna non si gioca. Lui non ha bisogno di tutor. Sa fare il suo lavoro. La fortuna è un’attitudine, non è solo un caso. Rino è spontaneo, onesto, sincero, richiama sempre alle sue responsabilità quando le cose non vanno bene. Sanremo? Rino non ci sarebbe mai andato. E’ troppo concentrato sulla sua squadra”.

