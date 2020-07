Bologna, Sabatini: “Volevo prendere Osimhen, è più forte di Cavani”

Walter Sabatini, coordinatore delle aree tecniche del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. L’ex Direttore Sportivo della Roma ha parlato di Victor Osimhen e del suo possibile arrivo al Napoli, che sembra sempre più vicino.

LE PAROLE DI WALTER SABATINI

Queste le parole del coordinatore delle aree tecniche del Bologna, Walter Sabatini: “Io darei solo un consiglio al Napoli: Andate a prendere Osimhen! Ne vale decisamente la pena. Più forte di Cavani? Beh Cavani aveva un carattere particolare, ma Osimhen è leggiadro, ha grande tecnica. Sarebbe un grande acquisto ed un mio grande rammarico, l’anno scorso ero tra le sue tracce ma non avevo la forza economica per acquistarlo, per il Bologna. Era un’operazione incongrua per il Bologna, troppo impegnativa, ma era un giocatore decisamente da prendere. Se il Napoli ha chiuso faccio i migliori auguri, è un grande acquisto. Milik? E’ un giocatore che fa reparto da solo, molto affidabile, non è uno da cui ci si separa facilmente”.

LE ULTIME SU VICTOR OSIMHEN

Victor Osimhen sarà un nuovo calciatore del Napoli. Sportmediaset si sbilancia e assicura che oggi in Sardegna, a largo di Porto Cervo, ci sarà la firma del contratto da parte dell’attaccante nigeriano. Poi sarà tempo di visite mediche e giovedì ci sarà l’annuncio ufficiale! Un colpo da record: 81 milioni di euro, quasi il doppio dei 42 spesi la scorsa estate per Hirving Lozano (finora l’acquisto più costoso della storia del club). In Sardegna in queste ore ci sono il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed i legali della società partenopea Pompilio e Chiavelli.

L’attaccante ha sciolto i dubbi nelle ultime ore e ha accettato la proposta dei partenopei: guadagnerà 5 milioni di euro all’anno per cinque anni. Il classe ’98 attualmente al Lille guadagna 800 mila euro a stagione, ma questa stagione ha completamente stravolto la sua carriera ed il suo futuro. 18 gol in 38 partite hanno acceso l’interesse dei grandi club. Gli 81 milioni di euro non saranno versati totalmente, ma nell’affare sarà incluso il cartellino di Adam Ounas. L’esterno è valutato 30 milioni di euro, gli altri 50 saranno pagati cash dal presidente De Laurentiis.

Per quanto riguarda le cifre dell’ingaggio, i numeri oscillano parecchio. Sportmediaset parla di 5 milioni di euro, mentre Radio Kiss Kiss Napoli (emittente ufficiale del club azzurro) abbassa l’asticella fino ad un più realistico 3,5 milioni più bonus.

