Bologna, Schouten squalificato: non ci sarà contro il Napoli

Domenica sera alle 20.45 il Napoli sfiderà il Bologna allo Stadio Diego Armando Maradona e il tecnico dei felsinei Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno del centrocampista Jerdy Schouten, squalificato.

Bologna, Schouten non ci sarà contro il Napoli

Schouten ieri è stato ammonito durante la sfida contro il Cagliari. Il centrocampista olandese faceva parte dell’elenco dei diffidati. Per questo motivo il centrocampista non farà parte dei giocatori disponibili per la sfida di domenica contro il Napoli.

