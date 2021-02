Dopo l’eliminazione del Napoli dai sedicesimi di Europa League, gli azzurri dovranno concentrarsi sul campionato di Serie A. Subito domenica ci sarà una gara interessante per Gattuso e i suoi contro i campani del Benevento allenati da Filippo Inzaghi, compagno di squadra storico al Milan del tecnico del Napoli. Subito dopo gli azzurri sfideranno in una sola settimana Sassuolo e Bologna, entrambe squadre che provengono da un periodo non buonissimo in campionato. I felsinei, tra le altre cose, potrebbero perdere per infortunio un’importante pedina in difesa, che in questo campionato ha anche segnato diverse reti. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL CALCIO NAPOLI

Bologna, Tomiyasu può saltare il Napoli: le ultime

(Getty Images)

Tomiyasu, difensore del Bologna, salterà la prossima gara di campionato per un infortunio al polpaccio, ma non solo: il giapponese potrebbe anche saltare i match successivi contro Cagliari e Napoli, poiché non potrà essere a disposizione finché non avrà del tutto smaltito il problema muscolare. Si tratta di un calciatore che, tra l’altro, insieme a Glik del Benevento aveva disputato finora tutti i minuti di questo campionato. Questo record verrà ora infranto. A riportarlo è Il Corriere dello Sport. SEGUICI ANCHE SU TWITTER CLICCANDO QUI

The post Bologna, si ferma Tomiyasu. Il giapponese in dubbio per il Napoli: le ultime appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento