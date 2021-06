Bologna, tentano per tre volte di investire uno studente “per gelosia”

BOLOGNA – Investito da un’auto per vendetta o per gelosia come dicono i Carabinieri. È successo ad uno studente maggiorenne, soccorso dai sanitari del 118, medicato e giudicato guaribile in 15 giorni: contro di lui ha puntato la sua macchina un automobilista che ha provato a colpirlo per tre volte per poi andarsene senza soccorrerlo.

I Carabinieri di San Lazzaro hanno scoperto che dietro a tutto questo c’era appunto una vendetta o, come scrivono in una nota, “la gelosia”: c’era stata, qualche istante prima dell’investimento, una discussione tra lo studente e un amico del conducente; quest’ultimo lo accusava di avergli “rubato” la fidanzata.

I Carabinieri di San Lazzaro hanno quindi denunciato due italiani, maggiorenni e incensurati, per lesioni personali colpose, chi guidava l’auto e il passeggero suo amico. “Ricostruendo accuratamente i fatti”, i Carabinieri hanno scoperto che “il pedone non era stato investito accidentalmente, ma intenzionalmente e per tre volte da un’automobilista che trasportava un passeggero”, specifica la nota dell’Arma che racconta l’episodio e specifica che l’automobilista dovrà rispondere anche di fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali.

