Bologna, Vignato: “Meritavamo il pareggio. Dobbiamo continuare così”

Emanuel Vignato, attaccante del Bologna, ha parlato tramite i canali ufficiale del club felsineo in merito alla gara persa contro il Napoli. Di seguito le parole del giovane calciatore.

Vignato: “Meritavamo il pareggio. Dobbiamo continuare così”

“Una buona prestazione contro una squadra molto forte, nel finale abbiamo avuto l’occasione per pareggiare, un punto sarebbe stato meritato. Sfortunatamente non ci siamo riusciti. Abbiamo giocato palla a terra e creato qualche occasione ma come in altre partite è mancata un po’ di lucidità nella finalizzazione. Sicuramente ci manca qualche punto in classifica, ma se continuiamo a giocare così sono sicuro che i risultati cominceranno ad arrivare”.

