Bolsonaro alle strette. In manette uno storico amico di famiglia

AGI – Il cerchio si stringe attorno al presidente brasiliano, Jair Bolsonaro: nell’ambito di un’inchiesta per corruzione che coinvolge il figlio maggiore, Flavio, è finito in manette Fabricio Queiroz, storico amico di famiglia ed ex collaboratore del senatore. Nell’ambito della stessa operazione, la polizia di Rio de Janeiro ha anche eseguito un mandato di perquisizione e sequestro in una casa di proprietà di una donna legata al gabinetto di Flavio Bolsonaro, a Bento Ribeiro, nella zona nord della città carioca.

Queiroz – ex ufficiale della polizia militarizzata di Rio nonché conoscente di vecchia data del presidente, sin dagli anni ’80 – è stato arrestato alle prime ore del giorno a Atibaia,

