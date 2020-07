AGI -Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha i sintomi del coronavirus, compresa la febbre. Lo riportano la Cnn e altri media locali. Bolsonaro non ha confermato, limitandosi a far sapere di aver nuovamente fatto il test per il Covid-19 e che gli esami mostrano come i suoi polmoni siano “puliti”.

