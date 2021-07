Bolsonaro is admitted to a hospital in São Paulo after being diagnosed with intestinal obstruction

By João Marcelo

SÃO PAULO – President Bolsonaro had been complaining for some days of abdominal pain and constant hiccups, because of that he was hospitalized in Brasília and after the diagnosis of intestinal obstruction was transferred to a private hospital in São Paulo.

According to the medical report, the president did well during the night. Bolsonaro was examined on Wednesday and the medical team that takes care of the president, led by surgeon Antônio Luiz Macedo, decided that he will adopt a “traditional treatment” and ruled out the need for emergency surgery. According to senator Flávio Bolsonaro, son of the president, Jair Bolsonaro will be under observation for three days in São Paulo.

Even with the president in hospital, there is no definition as to whether he will ask for some kind of leave or if he should continue dispatching from the hospital. If he takes a leave of absence for medical treatment, it is still unclear who can temporarily assume the presidency of the country. This is because Vice President Hamilton Mourão is on an official trip to Angola and should only return early next week. Next in line for succession is the president of the Chamber of Deputies, Arthur Lira. But he would face a legal stalemate in that regard, as he became a defendant in two actions in the Supreme Court.

If Lira is prevented from assuming the presidency of the Republic in the event of President Jair Bolsonaro’s removal, the next in line is the president of the Senate, Rodrigo Pacheco.

BRASILE. BOLSONARO RICOVERATO, INTERVENTO ‘NON NECESSARIO’

Di João Marcelo

SAN PAOLO – Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, non dovrà sottomettersi a un intervento chirurgico di urgenza. A deciderlo è stata l’equipe medica che si occupa normalmente della salute del presidente, guidata dal medico chirurgo Antônio Luiz Macedo. Il team di medici ha optato per “un trattamento tradizionale” dopo che il capo di Stato ha passato bene la prima notte da ricoverato in un ospedale di San Paolo.

Bolsonaro era stato trasferito nel capoluogo paulista a seguito di una diagnosi di ostruzione intestinale che gli era stata fatta in un ospedale della capitale Brasilia. Il capo di Stato lamentava da giorni dolori addominali e singhiozzo costante.

Secondo il senatore Flavio Bolsonaro, figlio del presidente, il padre rimarrà in osservazione a San Paolo per tre giorni.

Non è chiaro intanto se Bolsonaro dovrà prendere qualche tipo di permesso o se invece potrà continuare ad assolvere i suoi doveri presidenziali dall’ospedale. Nel caso in cui dovesse temporaneamente assentarsi per ragioni mediche, non è chiaro chi assumerà la guida del Paese in quel periodo. Questo perché il vicepresidente Hamilton Mourão si trova al momento in Angola per un viaggio ufficiale e il suo ritorno in Brasile è previsto solo per l’inizio della prossima settimana.

Secondo nella linea di successione c’è il presidente della Camera dei deputati, Arthur Lira. Uno scenario che coinvolge quest’ultimo dovrebbe però fare i conti da una impasse legale rappresentata dal fatto che Lira è al momento imputato in due procedimenti del Supremo Tribunale Federal. Se anche al presidente della Camera dovesse essere impedito di assumere l’incarico temporaneo di presidente, nel caso in cui questo rinunciasse, toccherebbe allora al presidente del Senato, Rodrigo Pacheco.

BOLSONARO É INTERNADO EM HOSPITAL DE SÃO PAULO APÓS SER DIAGNOSTICADO COM OBSTRUÇÃO INTESTINAL

Por João Marcelo

SÃO PAULO – O presidente Bolsonaro vinha há alguns dias se queixando de dores abdominais e soluço constante, por conta disso foi hospitalizado em Brasília e após o diagnóstico de obstrução intestinal foi transferido para um hospital particular em São Paulo.

De acordo com o boletim médico o presidente passou bem durante a noite. Bolsonaro foi examinado durante ainda na quarta-feira e a equipe médica que cuida do presidente, liderada pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo, decidiu que adotará um “tratamento tradicional” e descartaram a necessidade de uma cirurgia de emergência. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, Jair Bolsonaro ficará em observação por três dias em São Paulo.

Mesmo com o presidente internado, não há definição se ele pedirá algum tipo de licença ou se deve seguir despachando do hospital. Caso ele se licencie do cargo para o tratamento médico, ainda não é certeza de quem pode assumir temporariamente a presidência do país. Isso porque o vice-presidente Hamilton Mourão está em viagem oficial para a Angola e só deve retornar no início da semana que vem. Em seguida na linha de sucessão está o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Mas ele enfrentaria um impasse jurídico quanto a isso, pois se tornou réu em duas ações no Supremo Tribunal Federal.

Se Lira for impedido de assumir a presidência da República num eventual afastamento do presidente Jair Bolsonaro, o próximo na linha sucessória é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

