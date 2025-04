bolsonaro-ricoverato-d’urgenza:-“forti-dolori-addominali”

(Adnkronos) – L’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato ricoverato oggi, venerdì 11 aprile, in un ospedale a Santa Cruz e poi trasferito d’urgenza in elicottero nell’ospedale di Natal dopo aver lamentato ”forti dolori addominali”. Lo rende noto un portavoce del Partito Liberale all’Afp, spiegando che l’ex presidente, 70 anni, ”si è sentito male” durante un evento politico nello stato di Rio Grande do Norte, di cui Natal è la capitale, “a causa dell’attacco con il coltello che aveva subito nel 2018”. Quell’accoltellamento ha portato diverse volte Bolsonaro a essere ricoverato in ospedale negli ultimi anni.