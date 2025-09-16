bolsonaro-ricoverato-d’urgenza-in-ospedale

BOLOGNA – L’ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale: ha lasciato la sua casa, dove si trova ai domiciliari dopo la recente condanna per il tentato colpo di stato, ed è stato accompagnato in un ospedale di Brasilia dagli agenti della Polizia penitenziaria che stavano sorvegliando la sua casa. “Chiedo a tutti di pregare affinché non si tratti di nulla di grave”, ha scritto su X il figlio Flavio Bolsonaro, che ha dato la notizia del ricovero.

Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa.Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência. Peço a oração de todos para que não seja nada grave.— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 16, 2025

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it