sabato, 20 Dicembre , 25
bolzano,-bimbo-di-10-anni-precipita-da-una-roccia-e-muore.-illeso-l’amico
Bolzano, bimbo di 10 anni precipita da una roccia e muore. Illeso l’amico

Bolzano, bimbo di 10 anni precipita da una roccia e muore. Illeso l’amico

DALL'ITALIA E DAL MONDOBolzano, bimbo di 10 anni precipita da una roccia e muore. Illeso l'amico
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un bambino di 10 è morto dopo essere precipitato da una roccia, per diverse decine di metri, nel tardo pomeriggio di ieri a Laudes nel comune di Malles (Bolzano), in Alto Adige. Illeso l’amico di 11 anni che era con lui. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino della guardia di finanza con squadre a terra, con l’elicottero e a bordo il tecnico dell’elisoccorso. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare, mentre l’altro bambino è stato recuperato e soccorso. Si indaga per ricostruire esattamente la dinamica dell’accaduto.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.