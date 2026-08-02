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Bolzano Danza, chiusa la 42esima edizione: 5.200 biglietti venduti
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Bolzano Danza, chiusa la 42esima edizione: 5.200 biglietti venduti

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Soddisfazione per qualità della proposta e partecipazione del pubblico

Bolzano, 2 ago. (askanews) – Si è chiusa venerdì 31 luglio la 42esima edizione di Bolzano Danza/Tanz Bozen, organizzata e promossa da Fondazione Haydn di Bolzano e Trento: un’edizione che ha voluto riaffermare l’identità della manifestazione come uno dei principali festival europei dedicati alla creazione coreografica contemporanea. Protagonisti sono stati nomi della scena internazionale e artisti italiani, ma anche nuove scritture e opere di repertorio rilette attraverso il presente, oltre a creazioni in prima assoluta che hanno composto una programmazione in cui ogni proposta è stata pensata per dialogare con le altre, disegnando un paesaggio più che una successione di spettacoli. Le diciassette location del festival hanno accolto una community numerosa e diversificata, e i numeri parlano di 5200 spettatori paganti, ai quali si aggiungono le presenze registrate ai 15 appuntamenti gratuiti in cartellone tra performance, talk e dj set. A chiudere La Trilogia della Passione, dopo Insurrection e Horizon nel 2027 sarà la volta di Reconciliation, 43esima edizione di Bolzano Danza, ancora con la direzione artistica di Anouk Aspisi e Olivier Dubois.

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