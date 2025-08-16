sabato, 16 Agosto , 25
Bolzano, neonati morti in ospedale: stop a detergente contaminato

Redazione-web
(Adnkronos) – Dopo la morte di due neonati prematuri nel Reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Bolzano, si è deciso di sospendere l’impiego di “uno specifico detergente per i piatti potenzialmente contaminato in tutti gli ospedali della Provincia”. A emanare la direttiva l’azienda sanitaria dell’Alto Adige che aggiunge come la misura sia stata presa “a titolo precauzionale e in attesa di ulteriori verifiche”.  

La situazione nel Reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Bolzano resta invariata. Le condizioni di salute dei 10 neonati prematuri ricoverati continuano ad essere stabili. “Questa disposizione resterà in vigore fino a una sua revoca – conclude la nota -. Il Reparto di Ostetricia, ma anche tutti gli altri Reparti e Servizi dell’Ospedale di Bolzano non sono interessati da questa particolare situazione e lavorano regolarmente e a pieno regime”. 

