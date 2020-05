Bolzano riapre tra paura e voglia di ripartire

‘Porte riaperte’ a Bolzano in Alto Adige tra voglia di ripartire e paura del contagio. Nella Regione apripista della ripresa, grazie a una legge provinciale ad hoc, molti hanno alzato le serrande, altri con un po’ più di timore sia sotto l’aspetto sanitario che per la mancata copertura Inail, hanno preferito restare chiusi e posticipare l’apertura a lunedì prossimo. Nella così detta ‘Fase 2′ in autonomia rispetto al resto d’Italia, la maggior parte dei negozianti, gestori e proprietari altoatesini sono comunque tornati in attività dopo due mesi di lockdown.

Linee telefoniche intasate soprattutto per barbieri, parrucchieri e centri dedicati alla salute della persona che possono ricevere solo per appuntamento.

