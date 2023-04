Bomba di grandine a Roma: le immagini fanno il giro del web

ROMA – Una violenta e improvvisa ‘bomba’ di grandine si è abbattuta nel pomeriggio del 2 aprile su Roma. Grandi chicchi di ghiaccio hanno imbiancato le strade della Capitale, irrompendo dal cielo dopo una mattinata tersa e primaverile. Tanti i turisti e i cittadini che hanno ripreso la scena, condividendo le immagini dell’insolito fenomeno sui social.

Roma adesso. Mai vista una grandinata così. pic.twitter.com/DLcLZi5B4b— Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) April 2, 2023

A via Cola di Rienzo stanno tirando palle di cannone.#Roma #Grandine pic.twitter.com/Aj6ahdgBpK— Davide Capasso (@davicapasso) April 2, 2023

GRANDINE A ROMA

Non è la prima volta che in queste settimane la Capitale sperimenta una grandinata così violenta e improvvisa. Già la mattina del 27 marzo, un fenomeno analogo ha interessato l’area di Roma sud, creando diversi disagi alla viabilità lungo la Cristoforo Colombo. Una seconda grandinata si è riversata nel pomeriggio della stessa giornata in vaste aree della città, esaurendosi in breve tempo.

