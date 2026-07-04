bombardieri-rieletto-segretario-generale-della-uil-per-la-terza-volta

ROMA – Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all’unanimità segretario generale della Uil al termine del XIX Congresso nazionale, ospitato nel capoluogo veneto. Per il leader sindacale si tratta della terza conferma al vertice dell’organizzazione, dopo la prima elezione avvenuta esattamente sei anni fa, il 4 luglio 2020, e la successiva riconferma al congresso di Bologna nell’ottobre 2022. L’assise di Padova ha inoltre confermato in blocco l’intera segreteria nazionale, optando per la totale continuità della governance.

“Squadra che vince non si cambia”, ha dichiarato a caldo Bombardieri ringraziando i delegati per la fiducia rinnovata. Il segretario generale ha poi rivendicato con fermezza la linea autonoma e conflittuale impressa al sindacato negli ultimi anni: “È stato un percorso lungo e complicato, nel quale sicuramente non ci siamo fatti tanti amici, ma abbiamo le spalle larghe e, come diciamo sempre, soldi e paura mai avuti e mai ne avremo”. Nei prossimi anni la Uil sarà chiamata a misurarsi su dossier centrali emersi dal dibattito congressuale, quali la sicurezza sul lavoro, l’emergenza salari, la contrattazione, la previdenza e la gestione della transizione industriale.

Subito dopo la proclamazione sono giunte le congratulazioni del mondo politico e sindacale. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha auspicato in una nota che il confronto istituzionale, pur nel rispetto dei diversi ruoli, “continui a essere improntato al dialogo e alla ricerca di soluzioni concrete nell’interesse del Paese e di chi ogni giorno contribuisce, con il proprio lavoro, alla crescita dell’Italia”.

Articolato il messaggio del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che nel fare gli auguri a Bombardieri ha tracciato i contorni di una fase economica e sociale particolarmente difficile, segnata da crescenti disuguaglianze, precarietà giovanile e femminile, inflazione e dalla piaga delle morti sul lavoro. Landini ha sottolineato come sia fondamentale “rafforzare l’unità d’azione sindacale attraverso una pratica democratica nel rapporto con le lavoratrices e i lavoratori”. Il leader della Cgil ha infine rilanciato il valore della piattaforma unitaria siglata da Cgil, Cisl e Uil sulla contrattazione e sulla misurazione della rappresentanza: “Un grande risultato per sconfiggere i contratti pirata e aumentare i salari. Ora dobbiamo dire alle nostre controparti di fare presto e di attivare rapidamente il tavolo di trattativa”.

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