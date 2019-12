Categoria: Bevande

Ingredienti per 4 bicchieri della capacità di 80 ml

Vov 240 g

Brandy 80 g

Panna fresca liquida 200 g fredda

Zucchero 20 g

Preparazione

Bombardino, passo 1

Per realizzare il bombardino, per prima cosa montate la panna montata: versate la panna fredda in una ciotola (1) e iniziate a montare con le fruste elettriche mentre aggiungete gradualmente lo zucchero (2) fino ad ottenere una consistenza ferma e soda (3). Trasferite la panna montata in un sac-à-poche con bocchetta a stella.

Bombardino, passo 2

Ora versate il Vov in un pentolino (4) e scaldatelo a fuoco dolce per 5 minuti, poi unite il brandy (5) e spegnete il fuoco, roteando leggermente la padella per mescolare (6).

Bombardino, passo 3

Riempite i bicchieri con il liquore per circa due terzi (7), poi aggiungete la panna montata (8). Il vostro bombardino è pronto per essere gustato (9)!

Conservazione

Si consiglia di consumare subito il bombardino.

Consiglio

Se desiderate potete guarnire il bombardino con una spolverata di cacao amaro! Al posto del brandy si può utilizzare anche il whisky o il rum.

continua a leggere sul sito di riferimento