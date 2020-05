Bombonera, il tempio argentino compie 80 anni: alcune curiosità sulla sua storia

La Bombonera compie 80 anni di vita. Un compleanno questo in tono minore a causa della emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus. Il celebre impianto non ospiterà partite in questi giorni anche se erano previste semifinale e finale di Copa de la Superliga. Il Boca Juniors ha vinto il campionato dopo un bellissimo testa a testa con il River Plate. FBL-LIBERTADORES-BOCA-MEDELLIN “La Bombonera no tiembla, late” cantano i tifosi argentini. “La Bombonera non trema, batte”. Il pubblico è… continua a leggere sul sito di riferimento