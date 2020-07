PIACENZA (ITALPRESS) – Un Piano straordinario di investimenti per la provincia di Piacenza, per aiutare la ripartenza dell’area più duramente colpita dall’emergenza Coronavirus. Sostenuto da 12,5 milioni di euro stanziati dalla Regione, risorse del proprio bilancio, nuove, al di là di qualsiasi programmazione precedente, permetterà di finanziare progetti in settori strategici quali quelli della mobilità sostenibile, delle infrastrutture, della riqualificazione urbana e degli edifici pubblici. In ogni Comune, progetti già cantierabili, in grado dunque di partire in tempi brevi. E’ lo strumento che la Giunta regionale, riunita a Piacenza, ha condiviso con i sindaci del territorio, nel giorno che il presidente Stefano Bonaccini e gli assessori regionali passano interamente nella provincia piacentina.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Bonaccini “12,5 mln per un piano d’investimenti in provincia Piacenza” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento