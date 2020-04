Bonaccini “Altri mille posti per quarantene sicure”

“Abbiamo deciso di introdurre ulteriori misure per presidio sanitario e assistenza ai cittadini. Mettiamo a disposizione altri mille posti, prevalentemente in strutture alberghiere, riservati alle persone che devono fare quarantene sicure e che non hanno condizioni adeguate in casa per proteggere se stessi e i propri familiari”. Lo ha annunciato, su facebook, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. A ruota il Governatore ha parlato della cosiddetta fase 2. “Martedì scorso, alla prima riunione del patto per il Lavoro, ci eravamo dati sette giorni di tempo per definire un progetto che fosse dell’intero sistema socioeconomico regionale, e già oggi ci siamo trovati d’accordo: un segnale positivo e di compattezza che arriva dall’Emilia-Romagna,

