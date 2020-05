Bonaccini: “Io e Zaia siamo sullo stesso fronte”

“Sono quasi tre mesi che gestiamo una crisi senza precedenti. Prima l’emergenza sanitaria, poi la riapertura e la ripartenza. Con Zaia ci confrontiamo costantemente, perché le nostre regioni sono confinanti e abbiamo dovuto affrontare problemi analoghi che non sono né di destra, né di sinistra. Il resto, davvero, non mi interessa granché”. È quanto dichiara in un’intervista al Corriere della Sera il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che aggiunge: “Adesso c’è un Paese da rimettere in moto. Il Pd ha un segretario che stimo e di cui sono amico, Nicola Zingaretti. Traccerà lui la strada più giusta, io sono pronto a dare il mio contributo se servirà, Continua a leggere sul sito di riferimento

